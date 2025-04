Ilgiorno.it - Auto in dogana con 70mila euro ben nascosti

Quasisuddivisi in sacchetti di plastica, enel retro del vano portaoggetti dell’con cui un cittadino albanese di 40 anni domiciliato in Belgio è arrivato in, proveniente dalla Svizzera. È stato scoperto durante i controlli alla frontiera dai militari della GdF in servizio a Ponte Chiasso e dai funzionari dell’Agenzia delle dogane. Il quarantenne ha dichiarato che era destinato a suoi connazionali in Albania. Sequestrato il 70% della somma.