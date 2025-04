Liberoquotidiano.it - Il traffico organico è morto: e ora?

Una volta bastava esserci online. Bastava avere un bel sito, pubblicare regolarmente sui social, magari anche mettere i propri prodotti su Amazon, e le vendite – più o meno – arrivavano. Ma oggi? Oggi la realtà è cambiata. E non in meglio. Nel mondo digitale del 2025, la visibilità gratuita è ormai un'illusione. Le aziende si scontrano ogni giorno con una dura verità: nonostante investimenti importanti in restyling, copy, foto e social media, i risultati non arrivano. E no, il problema non è un font sbagliato o una CTA poco accattivante. Il vero errore è pensare che “pubblicare e basta” sia sufficiente. La copertura organica è crollata su tutte le piattaforme. Su Facebook, Instagram, LinkedIn e persino Google, i tuoi contenuti sono sempre più invisibili se non c'è dietro un piano di promozione a pagamento.