Ucraina-Russia Rutte | Per Nato no a restrizioni su armi date a Kiev

(Adnkronos) – L'Ucraina deve essere autorizzata a colpire obiettivi militari in Russia con le armi fornite dalla coalizione occidentale. E' la posizione di Mark Rutte, segretario generale della Nato, in una fase cruciale della guerra in corso da quasi 1000 giorni. "Per permettere all'Ucraina di arrivare un giorno ai tavoli delle trattative di pace in

Il segretario generale della Nato: "Spetta sempre all'alleato fornitore imporre eventuali limiti" L'Ucraina deve essere autorizzata a colpire obiettivi militari in Russia con le armi fornite dalla coalizione occidentale.

