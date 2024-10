Secoloditalia.it - Tutti contro la giudice Albano. Delmastro: “Grave invasione di campo”, Gasparri: “Intervenga il Csm”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) “Ora ad essere ritenuti non sicuri sono Tunisia e Bangladesh. Domani potrebbe essere l’Egitto. Il punto è che i giudici ritengono di poter decidere loro, sulla base di personalissime opinioni che ritengono essere superiori alla complessissima istruttoria fatta dai ministeri di Giustizia, Esteri e Interno, quali sono i Paesi non sicuri. E qui sì che c’è una chiaradi. Particolarmentein questo momento”. Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Andrea, intervistato dal Corriere della Sera. Per“si è ricominciato a discutere con l’Europa di dimensione esterna e presidio dei confini e non più di redistribuzione. Il precipitato logico della sentenza è invece ‘nessun confine’: domani non li puoi più trattenere e non li puoi rimpatriare. Liberi. A causa di personalissime opinioni di chi, peraltro, le aveva già espresse”.