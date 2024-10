Turchia, una fabbrica per il mondo (Di domenica 20 ottobre 2024) Sono notizie che fanno male. Il luglio scorso la casa automobilistica cinese Byd ha deciso di costruire uno stabilimento in Turchia con una capacità annua di 150 mila veicoli elettrici e ibridi che potrà dare lavoro fino a cinquemila persone. L’inizio della produzione è previsto per la fine del 2026. L’accordo è stato firmato a Istanbul dal presidente della Byd Wang Chuanfu e dal ministro turco della Tecnologia, Mehmet Fatih Kacir, alla presenza del presidente Recep Tayyip Erdogan. Poco più di tre mesi dopo, ai primi di ottobre, si è sparsa la voce che la Turchia starebbe concludendo le trattative con un’altra casa automobilistica cinese, la Chery, per un investimento nel Paese. Nel frattempo l’Italia è all’affannosa ricerca di un produttore di auto che affianchi Stellantis nel tentativo di rianimare l’asfittico settore delle vetture nel nostro Paese. Panorama.it - Turchia, una fabbrica per il mondo Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Sono notizie che fanno male. Il luglio scorso la casa automobilistica cinese Byd ha deciso di costruire uno stabilimento incon una capacità annua di 150 mila veicoli elettrici e ibridi che potrà dare lavoro fino a cinquemila persone. L’inizio della produzione è previsto per la fine del 2026. L’accordo è stato firmato a Istanbul dal presidente della Byd Wang Chuanfu e dal ministro turco della Tecnologia, Mehmet Fatih Kacir, alla presenza del presidente Recep Tayyip Erdogan. Poco più di tre mesi dopo, ai primi di ottobre, si è sparsa la voce che lastarebbe concludendo le trattative con un’altra casa automobilistica cinese, la Chery, per un investimento nel Paese. Nel frattempo l’Italia è all’affannosa ricerca di un produttore di auto che affianchi Stellantis nel tentativo di rianimare l’asfittico settore delle vetture nel nostro Paese.

