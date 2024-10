Torino, le pagelle di CM: Coco in versione Dia de los muertos. Sanabria e Linetty sugli scudi. (Di domenica 20 ottobre 2024) Cagliari-Torino 3-2 Milinkovic-Savic 5,5: si fa cogliere impreparato sulla punizione di Viola. Per il resto qualche buon intervento ma nulla pi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Cagliari-3-2 Milinkovic-Savic 5,5: si fa cogliere impreparato sulla punizione di Viola. Per il resto qualche buon intervento ma nulla pi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Inter-Torino - le pagelle : Thuram e Bastoni top - male Bisseck e Lautaro - Inter Torino pagelle. L'Inter coglie la terza vittoria consecutiva in 7 giorni tra campionato e Champions League e si porta, momentaneamente, al secondo posto in classifica a -2 dal Napoli di Antonio... (Ilnerazzurro.it)

Pagelle Inter-Torino (3-2) - Dimarco 7! Tre nerazzurri sotto il 6 – TS - Il tedesco, insieme a Denzel Dumfries e Davide Frattesi, è l’unico a non raggiungere la sufficienza. Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Pagelle Inter-Torino (3-2), Dimarco 7! Tre nerazzurri ... (Inter-news.it)

Pagelle Inter-Torino (3-2) : Thuram 8 - 5! In difesa 2 super voti – CdS - I campioni d’Italia si trovano momentaneamente secondi in classifica, a meno due dal Napoli capolista. Protagonista assoluto Thuram. Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Pagelle ... (Inter-news.it)