Restyling della consolare Rimini-San Marino si muove il governo | sopralluogo del sottosegretario

Il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti, Antonio Iannone, sarà in visita nel riminese per un sopralluogo in vista dei prossimi cantieri per il Restyling della superstrada Rimini-San Marino. Ad annunciarlo la senatrice riminese Domenica Spinelli, di Fratelli d'Italia.

Rimini, rotatoria SS 16- consolare per San Marino: da lunedì modifiche alla circolazione - Avranno inizio lunedì 31 marzo e si protrarranno per circa 2 settimane alcune modifiche alla circolazione nelle strade di accesso e di uscita alla nuova rotatoria tra la statale 16 e la statale 72 per ... (chiamamicitta.it)