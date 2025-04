Dazi speculazioni e la grande paura di Trump | il sospetto che agita Washington - RETROSCENA ESCLUSIVO

Dietro l'altalena dei mercati si profila uno dei sospetti più pesanti dell'era post-Covid: manovre pilotate dalla Casa Bianca per favorire operazioni miliardarie. Il timore di un'indagine che potrebbe scuotere l'intero sistema e portare all'impeachment Nei corridoi di Washington e nelle chat

L'editoriale del direttore Roberto Napoletano: le ragioni testarde dell'economia. Dazi, speculazioni e la grande paura di Trump: il sospetto che agita Washington - RETROSCENA ESCLUSIVO.

