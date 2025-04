Zon.it - Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 10 Aprile 2025

: una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 10Carter interrompe un momento di flirt tra Luna e R.J. per discutere delle spese di Eric e Ridge. Nel frattempo, Hope scopre da Finn che dovrebbe visitare Deacon, ignara delle dinamiche in corso. Li, sorpresa di trovare Luna negli uffici della Forrester, scopre che la ragazza è in realtà sua nipote.Rena Sofer- Filmografia parzialeCinemaUna estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)March, regia di James P.