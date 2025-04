Presa la banda specializzata nei furti ai supermercati | i carabinieri arrestano 8 persone

banda specializzata nei furti ai supermercati palermitani: i carabinieri arrestano otto persone. In azione i militari della compagnia San Lorenzo che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del. Palermotoday.it - Presa la banda specializzata nei furti ai supermercati: i carabinieri arrestano 8 persone Leggi su Palermotoday.it Finisce in manette laneiaipalermitani: iotto. In azione i militari della compagnia San Lorenzo che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del.

Presa la banda specializzata nei furti ai supermercati: i carabinieri arrestano 8 persone. Como, fermata banda specializzata in furti in abitazione. Furti in casa in serie, arrestata la banda che ha terrorizzato la provincia di Pistoia negli ultimi 9 mesi. Smantellata banda specializzata in furti di Land Rover Defender: “Il mio, parcheggiato e subito rubato”. Presa una banda specializzata in furti di biciclette di valore. Firenze, sgominata banda specializzata in furti in abitazioni: 4 arresti. Ne parlano su altre fonti

Dalla Campania alla Calabria al Veneto: presa banda Rom specializzata in furti in casa - Gli occupanti del mezzo, sei rom, vennero poi fermati a Bologna dopo un lungo inseguimento e trovati in possesso di oro e gioielli rubati poco prima in una casa. Durante l’inseguimento, poi, i ladri ... (cn24tv.it)

Furti nelle abitazioni, presa un’intera banda. Polizia di Stato al lavoro - Si sarebbero resi protagonisti di furti nelle case in Campania, Calabria e nelle province di Treviso e Venezia. Indagini preliminari in corso ... (clarusonline.it)

Da Caserta in tutta Italia, sgominata banda specializzata in furti in casa: avevano auto potenti per fuggire - Alle prime luci di oggi, circa 200 agenti della Polizia di Stato hanno eseguito decreti di fermo nei confronti di soggetti appartenenti a una banda specializzata ... (fanpage.it)