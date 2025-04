Lo sceriffo De Luca ko davanti alla Corte costituzionale stop al terzo mandato in Campania | tutte le motivazioni

Campania non ci sarà un De Luca ter. La Corte costituzionale ha infatti bocciato la legge regionale sul terzo mandato. La decisione dei giudici è giunta dopo molte ore di attesa e dibattimenti. Il governatore-sceriffo Vincenzo De Luca ha commentato ironicamente che si è trattato di "una straordinaria performance giuridica" da parte della Corte. "L'articolo 1 della legge della regione Campania numero 16 del 2024 – hanno scritto i magistrati – dopo avere previsto che non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi, ha tuttavia stabilito che, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge".

