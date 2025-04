Sport.quotidiano.net - Molina e Karlsson: destini incrociati tra Vis Pesaro e Ferrara in Serie C

Juan Ignacioe Ottar Magnusrappresentano due facce della stessa medaglia biancazzurra. Un anno fa hanno condiviso l’avventura alla Vis, che si è salvata ai playout nel drammatico doppio derby con la Recanatese anche grazie al loro contribuito. Il destino li ha fatti incrociare nuovamente a, dove con tutta probabilità si giocheranno la permanenza inC ancora una volta ai playout. Ma se l’argentino arrivato a gennaio è carico a mille dopo aver realizzato due reti importanti contro Pianese e Legnago Salus e sfoderato una prestazione convincente a Sassari, l’islandese ha il morale sotto i tacchi dopo aver rimediato l’ennesimo infortunio, che dopo la Torres lo costringerà a saltare anche la gara col Pontedera e quella da ex di turno contro la Vis. Con la speranza di tornare a disposizione nell’ultima giornata di campionato in casa col Gubbio, per poi essere pronto a pieno regime per i playout.