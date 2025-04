Pastorale come la Sinfonia di Beethoven da cui prende il nome un campo con al centro un bulbo metallico che rigenera il terreno inondandolo di semi

Pastorale come la Sinfonia di Beethoven da cui prende il nome, un campo con al centro un bulbo metallico che rigenera il terreno inondandolo di semi: è la mostra site specific di Nico Vascellari curata da Sergio Risaliti allestita nella Sala delle Cariatidi. Il tamburo metallico , una sorta di ordigno, rigenera invece di distruggere, come fecero le bombe in questa sala nel 1943. Leggi anche › Dal 7 al 13 aprile Milano è la capitale del design. Cosa vedere in città e fuori La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 2 giugno 2025 presso gli spazi della Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale a Milano.Main sponsor della mostra è Banca Ifis.

