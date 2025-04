Tamponamento in tangenziale | feriti c' è anche un bambino e code

code, rallentamenti e disagi: è quanto accaduto in seguito all’incidente avvenuto nel primo mattino di oggi, giovedì 10 aprile, nella tangenziale di Trento. Da quanto emerso, si tratterebbe di un Tamponamento con il coinvolgimento di più persone: una donna di 33 anni, due uomini di 38 e 58 anni. Trentotoday.it - Tamponamento in tangenziale: feriti (c'è anche un bambino) e code Leggi su Trentotoday.it , rallentamenti e disagi: è quanto accaduto in seguito all’incidente avvenuto nel primo mattino di oggi, giovedì 10 aprile, nelladi Trento. Da quanto emerso, si tratterebbe di uncon il coinvolgimento di più persone: una donna di 33 anni, due uomini di 38 e 58 anni.

Maxi-tamponamento in tangenziale: traffico bloccato per ore - Uno scontro a catena tra una Citroën, un’Audi, un camion dei rifiuti e un tir ha paralizzato la tangenziale nord di Torino nel primo ... che hanno trasportato due feriti all’ospedale Giovanni Bosco. (giornalelavoce.it)

Tamponamento a catena sulla 36. Tredici feriti, undici mezzi distrutti - Maxi tamponamento a catena ieri mattina sulla Statale 36. Pesantissimo il bilancio: 13 feriti, per fortuna nessuno ... Ad aggravare ulteriormente la situazione c’è stato poi poco dopo un ... (msn.com)

MESTRE Tamponamento tra 7 veicoli in Tangenziale di Mestre, un ferito lieve - MESTRE - Tamponamento nella mattina di lunedì 17 marzo tra 7 veicoli in Tangenziale di Mestre, direzione Trieste, in prossimità dello svincolo Miranese. Un ferito lieve tra gli occupanti dei ... (ilgazzettino.it)