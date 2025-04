Mercato Juve caccia al nuovo numero 9 | spuntano anche due nomi già nel giro della Nazionale di Spalletti Di chi si tratta

Nel corso della prossima sessione estiva il Mercato Juve andrà alla ricerca di nuovi attaccanti con cui andare a costruire un reparto che molto probabilmente saluterà Vlahovic, Kolo Muani e Milik.Tra gli obiettivi, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbero anche due calciatori della Nazionale italiana: si tratta di Lorenzo Lucca dell'Udinese da un lato e di Mateo Retegui dell'Atalanta dall'altro.

