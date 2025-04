Repubblica | Le notti insonni di Conte

Il Napoli si prepara a vivere il suo sprint finale di stagione: lunedì sera contro l'Empoli al Maradona scatterà la prima delle sette "finali" decisive per inseguire ancora il sogno scudetto. Come raccontato da Marco Azzi su Repubblica Napoli, la squadra di Conte è attesa da un calendario sulla carta favorevole, con la possibilità concreta di consolidare la qualificazione europea e provare l'assalto al titolo, nonostante i tre punti di svantaggio dall'Inter.La corsa verso il tricolore, tuttavia, sarà segnata ancora dall'emergenza infortuni e squalifiche. Il Napoli dovrà fare a meno, per la sfida contro i toscani, di due pilastri come Di Lorenzo e Anguissa, entrambi fermati dal giudice sportivo. Una situazione inedita per gli azzurri, che fino ad ora vantavano una "fedina penale" immacolata.

