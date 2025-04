Stagione sportiva 2024 2025 | la proprietà svedese prepara nuove collaborazioni

Stagione sportiva 2024/2025 non è ancora giunta al termine, mancano ancora quattro giornate al fatidico gong. Ma il periodo è quello giusto per iniziare a gettare le basi della prossima. Evidentemente in questo senso, la proprietà svedese si sta muovendo per tessere rapporti ed eventuali nuove collaborazioni: sulle lastre, fino a qualche giorno fa c'era il presidente Jonas Bodin, adesso ci sono il socio di maggioranza e responsabile sportivo Patrick Englund e Jenny Damgaard, già da tempo nell'organigramma della società bianconera con un ruolo dedicato in particolare al calcio femminile. E proprio questi ultimi due, insieme al direttore generale bianconero Simone Farina, hanno incontrato ieri, nella sede della Camera di Commercio Arezzo-Siena una folta rappresentanza delle associazioni e realtà commerciali dell'area senese, per presentare la società e instaurare nuovi importanti legami con il territorio.

