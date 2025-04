Luce e gas slitta il decreto non la stangata

Luce e gas imposto dal decreto bollette il cui approdo in parlamento, come ha dichiarato il presidente delle Commissione Attività produttive alla Camera Nicola Gusmeroli, slitterà a lunedì prossimo. Intanto, sempre nell’ambito dello stesso decreto, arriva un emendamento, promosso da Fratelli d’Italia, che escluderà . Luce e gas, slitta il decreto non la stangata L'Identità. Lidentita.it - Luce e gas, slitta il decreto non la stangata Leggi su Lidentita.it Scatterà dal primo luglio l’obbligo di maggiore trasparenza per le offertee gas imposto dalbollette il cui approdo in parlamento, come ha dichiarato il presidente delle Commissione Attività produttive alla Camera Nicola Gusmeroli, slitterà a lunedì prossimo. Intanto, sempre nell’ambito dello stesso, arriva un emendamento, promosso da Fratelli d’Italia, che escluderà .e gas,ilnon laL'Identità.

Decreto Bollette, Meloni chiede più risorse: il Cdm slitta a venerdì. Slitta ancora il Decreto Bollette: è il momento di bloccare il prezzo di luce e gas. Slitta il Decreto Bollette: tre giorni per sciogliere il nodo. Slitta il decreto bollette, è scontro per accaparrarsi i bonus. Perché la premier Meloni ha rinviato il Cdm sulle bollette. Decreto bollette slitta e Cdm rimandato, governo in difficoltà sulle misure: cosa manca per il via libera. Ne parlano su altre fonti

Arera, da luglio offerte luce-gas più chiare e confrontabili - Dal primo luglio maggiore trasparenza e confrontabilità delle offerte luce e gas rivolte ai clienti domestici grazie all'introduzione di nuovi obblighi di informazione in capo ai venditori, sia nei do ... (msn.com)

Dal primo luglio offerte luce e gas più trasparenti per i clienti domestici - Arera prosegue gli interventi per garantire ai consumatori contratti più chiari e maggiori informazioni sui siti internet dei venditori ... (repubblica.it)

Bonus luce e gas: le possibili novità in arrivo nel decreto bollette - Bonus luce e gas e altre novità nel decreto bollette ... Per questo motivo l’approvazione del provvedimento è slittata in avanti, nonostante sia necessario un intervento in tempi brevi ... (msn.com)