Arezzo batte Pescara | Tavernelli segna il gol decisivo per il quarto posto

Un gol in pieno recupero che vale il. È quelloto dae che consente all’di strappare la terza vittoria nella storia in casa dele la terza di fila per Bucchi. Un successo fondamentale perché consente di superare in un colpo solo Pineto e Vis Pesaro, raggiungendo proprio il Delfino, con cui ora è in vantaggio per gli scontri diretti. Bucchi rinuncia al turnover e conferma lo stesso undici che ha vinto e convinto contro il Perugia. E l’inizio dell’è spavaldo come nel derby. Gli amaranto si riversano nella metà campo avversaria con coraggio sfruttando il dinamismo di Dezi, che al 7’ colpisce di testa su cross di Pattarello ma alza troppo la mira. La partita è vivace e anche ilnon rinuncia a spingere. Il primo a centrare lo specchio però èche al 19’ conclude di sinistro ma trova la risposta di Plizzari.