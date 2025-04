Ultimouomo.com - I "salmonari" più forti d'Europa

A settembre 2020, nel bel mezzo del calcio pandemico, il Milan pesca il Bodø/Glimt nei preliminari diLeague. Sui giornali italiani questo piccolo e sconosciuto club norvegese viene, giustamente, raccontato come un’esotica nota di colore sul percorso europeo dei rossoneri (“Le stranezze del Bodø” titolava in quei giorni La Gazzetta dello Sport). Una squadra con il segno del diviso nel nome, i cui tifosi vanno allo stadio con degli spazzolini gialli, che ha una trota gigante accanto al campo da gioco e il cui centravanti ha girato un video rap con Haaland.A San Siro però il Bodø fa bella figura: perde 3-2, ma mostra un calcio ambizioso e offensivo, nonostante lo scarto tecnico ed economico tra le due squadre. Fa così bella figura che il Milan decide di non farsi scappare Jens Petter Hauge, l’esterno sinistro dei norvegesi, che in quella partita segna un gol e fa assist.