Stipendi pubblici ancora più bassi ad aprile | ritardi nel cuneo fiscale penalizzano i lavoratori statali

aprile, gli Stipendi dei lavoratori statali italiani saranno ridotti di circa 100 euro netti a causa di un ritardo nell'aggiornamento dei software fiscali, che non hanno applicato correttamente le nuove misure sul cuneo fiscale. Nonostante le promesse, il governo non ha ancora risolto il problema per tutti i settori pubblici. Leggi su Fanpage.it Anche ad, glideiitaliani saranno ridotti di circa 100 euro netti a causa di un ritardo nell'aggiornamento dei software fiscali, che non hanno applicato correttamente le nuove misure sul. Nonostante le promesse, il governo non harisolto il problema per tutti i settori

Stipendi pubblici ancora più bassi ad aprile: ritardi nel cuneo fiscale penalizzano i lavoratori statali. Stipendi pubblici, ad aprile salta (ancora) il taglio al cuneo fiscale: ecco perché. Stipendi statali, rinviato il taglio del cuneo fiscale. Cosa sapere. Statali, buste paga più leggere ad aprile: taglio del cuneo ancora non pervenuto. Cedolino NoiPA aprile 2025: slitta ancora il cuneo fiscale. Restano gli aumenti per le indennità. Taglio del cuneo fiscale 2025, statali ancora in attesa. Ne parlano su altre fonti

Stipendi pubblici ancora più bassi ad aprile: ritardi nel cuneo fiscale penalizzano i lavoratori statali - Anche ad aprile, gli stipendi dei lavoratori statali italiani saranno ridotti di circa 100 euro netti a causa di un ritardo nell'aggiornamento dei software ... (fanpage.it)

Stipendi statali più bassi ad aprile, il taglio del cuneo fiscale slitta ancora: chi ci perde e quanto - Per il quarto mese consecutivo, i lavoratori statali non ricevono in busta paga lo sgravio previsto dal taglio del cuneo fiscale ... (fanpage.it)

Stipendi pubblici, ad aprile salta (ancora) il taglio al cuneo fiscale: ecco perché - Nelle buste paga di aprile dei dipendenti pubblici ci saranno le indennità sulla vacanza contrattuale, ma per un problema tecnico continuano a ritardare il calcolo dello sconto fiscale ... (msn.com)