Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2025 ore 08:40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico in aumento sul raccordo anulare con coda in la diramazionenord e Tiburtina stessa situazione più avanti tra laFiumicino e Casilina in carreggiata esterna invece altro in coda tra Laurentina Tiburtina e poi proseguendo nel tratto tra Flaminia via del Pescaccio incolonnamenti per traffico intenso sul tratto Urbano della A24 a partire dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est in direzione centro cose anche sullaFiumicino nel tratto tra il raccordo anulare il ponte della Magliana in direzione Eur traffico in entrata versoauto in coda sulla Flaminia nel tratto tra il raccordo anulare via dei Due Ponti in direzione centro e quadrante sud della capitale invece rallentamenti vari punti della Pontina In particolare ad altezza Aprilia enel.