Come sarà il meteo a Pasqua e Pasquetta 2025? Ve lo diciamo noi

Pasqua e Pasquetta, previste per domenica 20 e lunedì 21 aprile 2025, si avvicinano rapidamente, e molti si stanno interrogando sulle condizioni meteorologiche che caratterizzeranno queste giornate tradizionalmente dedicate a celebrazioni, pranzi in famiglia e gite all’aperto. Per tutti coloro che hanno intenzione di organizzare il classico pic- nic di Pasquetta, dunque, è bene sapere che, secondo le ultime previsioni, il tempo potrebbe riservare alcune sorprese, con variazioni significative tra le diverse regioni del Paese.?Un cestino con le tipiche uova colorate per il più sic di Pasquetta – Fonte: PixabayAndando più nello specifico, per la giornata di Pasqua, le proiezioni attuali indicano una prevalenza di condizioni stabili e soleggiate su gran parte dell’Italia, grazie all’influenza di un promontorio anticiclonico che dovrebbe garantire cieli sereni e temperature gradevoli. Cultweb.it - Come sarà il meteo a Pasqua e Pasquetta 2025? Ve lo diciamo noi Leggi su Cultweb.it Le festività di, previste per domenica 20 e lunedì 21 aprile, si avvicinano rapidamente, e molti si stanno interrogando sulle condizionirologiche che caratterizzeranno queste giornate tradizionalmente dedicate a celebrazioni, pranzi in famiglia e gite all’aperto. Per tutti coloro che hanno intenzione di organizzare il classico pic- nic di, dunque, è bene sapere che, secondo le ultime previsioni, il tempo potrebbe riservare alcune sorprese, con variazioni significative tra le diverse regioni del Paese.?Un cestino con le tipiche uova colorate per il più sic di– Fonte: PixabayAndando più nello specifico, per la giornata di, le proiezioni attuali indicano una prevalenza di condizioni stabili e soleggiate su gran parte dell’Italia, grazie all’influenza di un promontorio anticiclonico che dovrebbe garantire cieli sereni e temperature gradevoli.

