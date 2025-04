Trofeo Denti 2025 | sedici squadre di rugby si sfidano a Prato

Leggi su Sport.quotidiano.net

AsMilano, Cus Torino, Firenze1931,Florentia, Frascati, Highlanders FormigineLivorno 1931, Modena1965, Puma Bisenzio,Fun Albisola,Superba, Sesto, Valdinievole, Vasari Arezzo, Hammers Campobasso. Oltre ai padroni di casa (nonché organizzatori) del Gispi. Sono lesocietà provenienti da tutta Italia che si contenderanno il "", pronto a prendere il via nel weekend in memoria dello storico dirigente delpratese Luciano. L’edizioneè stata presentata ieri in Comune, alla presenza del presidente del Gispi Fabrizio Bertocchi e della sindaca Ilaria Bugetti. "Si giocherà su due giornate e la manifestazione si terrà nella nostra casa di Coiano. Anche in questa edizione ci sarannoche vengono da ogni parte d’Italia, a dimostrazione che dell’importanza del torneo – ha detto Bertocchi – ringrazio lo staff e tutti i volontari.