Negrita | 30 anni di carriera e un nuovo tour tappa a Venaria

Negrita - Canzoni per anni spietati tour” che fino a inizio maggio vedrà la band aretina protagonista sui palchi dei club più importanti d’Italia. Saranno al Teatro Concordia di Venaria il prossimo 16 aprile. I Negrita. Torinotoday.it - Negrita: 30 anni di carriera e un nuovo tour, tappa a Venaria Leggi su Torinotoday.it E’ appena partito con uno show tutto sold out all’Atlantico di Roma il “- Canzoni perspietati” che fino a inizio maggio vedrà la band aretina protagonista sui palchi dei club più importanti d’Italia. Saranno al Teatro Concordia diil prossimo 16 aprile. I

I Negrita in concerto a Milano per festeggiare i 30 anni di carriera. Una notte indimenticabile: i Negrita festeggiano 30 anni di successi. Il racconto del concerto. I Negrita festeggiano 30 anni. Emozioni, rock e nuovi brani all’Unipol Forum di Milano. I Negrita celebrano i loro 30 anni con un grande concerto e un nuovo singolo. Negrita al Forum di Assago, 3 ore di festa per 30 anni di carriera. Musica, grinta e passione una miscela esplosiva per il live dei Negrita. 30 brani per 30 anni di carriera. Ne parlano su altre fonti

Negrita all’Atlantico di Roma, la scaletta e la fotogallery del live - Parte dall'Atlantico di Roma il "Canzoni Per Anni Spietati Tour" dei Negrita: ecco la scaletta e la fotogallery del live. (spettakolo.it)

“Canzoni Per Anni Spietati”, partito il tour dei Negrita - L’occasione per la band di proporre dal vivo i brani del nuovo album uscito il 28 marzo a sette anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio ... (lanazione.it)

I Negrita e le “Canzoni per anni spietati”: “La nostra resistenza poetica al mondo” - Esce il 28 marzo il nuovo album della band toscana. Canzoni “nate in poco tempo, per l’urgenza che avevamo di dire alcune cose” ... (msn.com)