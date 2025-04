Lanazione.it - Francesco Cassata: Orgoglio Spezzino e la Forza del Derby

Il cuore, la grinta, la fede aquilotta del guerrierodoc, innamorato dei colori bianchi E’ il terzoche vive dalla tribuna: con la Carrarese allo stadio dei Marmi, con il Pisa e la Sampdoria al ‘Picco’. Che cosa ha provato? "A livello personale è una cosa che mi ha fatto soffrire, i rimpianti sono forti, anche se poi la cosa importante sono i risultati conseguiti dalla squadra e, in tal senso, c’è di che essere contenti visto che sono arrivate tre vittorie. Da spettatore ho vissuto ilcon la Samp con emozione. Era una partita importantissima, non potevamo sbagliarla". Si è sbloccato Lapadula. "Non è una sorpresa. E’ un giocatore di grande carisma, che in campo mette sempre grandissimo impegno, era solo una questione di tempo. Per noi rappresenta un’arma in più in questo finale di campionato, un giocatore fondamentale per il supporto di esperienza.