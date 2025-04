Massimo Bagatti torna a Carpi | sfida emozionante contro il suo passato

Massimo Bagatti. Il tecnico fiumalbino, al timone del Carpi per 50 panchine nelle prime due stagioni di D targate Lazzaretti, sarà per la prima volta avversario al "Cabassi" col suo Legnago. Lo aveva ereditato il 20 gennaio dall’altro ex biancorosso Contini sempre ultimo, ma staccato dal gruppo playout e in 12 gare con 11 punti i veneti ora si possono giocare l’aggancio alla zona playout negli ultimi 270’. "tornare a Carpi è speciale per me - racconta Bagatti - sono stati due anni molto belli. Il primo è stata un’avventura tutta in salita, abbiamo costruito la squadra a settembre e poi quando sono stato richiamato nel ritorno dalla zona playout siamo arrivati fino ai playoff, con le due "perle" dei successi su Ravenna e Rimini. Nel secondo ho il rimpianto dell’esonero, probabilmente il presidente non ha avuto la pazienza di aspettare perché la squadra era ancora vicina alle prime a fine andata e credo che quel gruppo avrebbe potuto giocarsi il campionato fino alla fine, con Giana e Pistoiese lo avevamo dimostrato sul campo". Ilrestodelcarlino.it - Massimo Bagatti torna a Carpi: sfida emozionante contro il suo passato Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ci sarà poco spazio per le emozioni nel lunedì sera di. Il tecnico fiumalbino, al timone delper 50 panchine nelle prime due stagioni di D targate Lazzaretti, sarà per la prima volta avversario al "Cabassi" col suo Legnago. Lo aveva ereditato il 20 gennaio dall’altro ex biancorosso Contini sempre ultimo, ma staccato dal gruppo playout e in 12 gare con 11 punti i veneti ora si possono giocare l’aggancio alla zona playout negli ultimi 270’. "re aè speciale per me - racconta- sono stati due anni molto belli. Il primo è stata un’avventura tutta in salita, abbiamo costruito la squadra a settembre e poi quando sono stato richiamato nel ritorno dalla zona playout siamo arrivati fino ai playoff, con le due "perle" dei successi su Ravenna e Rimini. Nel secondo ho il rimpianto dell’esonero, probabilmente il presidente non ha avuto la pazienza di aspettare perché la squadra era ancora vicina alle prime a fine andata e credo che quel gruppo avrebbe potuto giocarsi il campionato fino alla fine, con Giana e Pistoiese lo avevamo dimostrato sul campo".

