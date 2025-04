Como giovane ubriaco minaccia e tenta di rapinare un gruppo di ragazzini

Como, 10 aprile 2025 – "Se non mi date i soldi vi taglio". Con queste parole un ventunenne originario di El Salvador e residente a Fino Mornasco, ieri pomeriggio ha minacciato un gruppo di ragazzini al parcheggio dell'Ippocastano in via Aldo Moro, dove c'è anche un campo sportivo che è punto di ritrovo di giovani. L'intervento della pattuglia della Squadra Volante risale alle 15 di ieri pomeriggio, dove era stata segnalata la presenza del ventunenne che minacciava un gruppetto di ragazzini, puntandogli contro una bottiglia di vetro rotta e una lattina sventrata e tagliente. Si era avvicinato senza nessun apparente motivo, visibilmente ubriaco, iniziando a rivolgere ai giovani frasi minacciose. Mentre si allontanava, uno dei ragazzi è riuscito a contattare il 112 facendo intervenire la pattuglia della polizia.

