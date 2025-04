Cinemaserietv.it - Black Mirror 7, la recensione: la serie di Charlie Brooker si tuffa nel passato

La, stagione 7, 2025. Creata da:. Cast: Rashida Jones, Chris O’Dowd, Tracee Ellis Ross, Peter Capaldi, Lewis Gribben, Emma Corrin, Issa Rae, Awkwafina, Paul Giamatti, Cristin Milioti, Will Poulter, Asim Chaudhry, Siena Kelly, Rosy McEwen, Paul G. Raymond, Harriet Walter, Nicholas Cirillo. Genere: Antologia fantascientifica. Durata: 6 episodi/45-60 minuti circa. Dove l’abbiamo visto: su Netflix.Trama: La settima stagione diprosegue l’esplorazione delle derive tecnologiche più inquietanti della nostra epoca, attraverso sei nuovi episodi autoconclusivi. Tra questi spicca “USS Callister: Into Infinity”, sequel diretto dell’episodio cult della quarta stagione, e altri racconti che affrontano tematiche come l’intelligenza artificiale, la percezione della realtà e la medicalizzazione del dolore.