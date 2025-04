Gli oceani della Terra un tempo erano verdi e potrebbero cambiare di nuovo colore

oceani del nostro pianeta, un tempo verdi a causa della composizione chimica delle acque e l’evoluzione della fotosintesi, potrebbero cambiare nuovamente colore: lo suggerisce un nuovo studio su Nature Ecology & Evolution, che potrebbe anche contribuire alla ricerca di vita nello spazio. Leggi su Fanpage.it Glidel nostro pianeta, una causacomposizione chimica delle acque e l’evoluzionefotosintesi,nuovamente: lo suggerisce unstudio su Nature Ecology & Evolution, che potrebbe anche contribuire alla ricerca di vita nello spazio.

