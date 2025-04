Iltempo.it - A Roma dal 14 al 16 aprile 'Impatta Disrupt, Festival italiano Innovability'

Le Nazioni Unite hanno voluto istituire la Giornata Mondiale dell'Innovazione il 21, esattamente un giorno prima del Giorno della Terra e sei giorni dopo la nascita di Leonardo Da Vinci. Dunque un giorno che ha in sé un Dna, si legge in una nota, e che dal 2018 promuove l'innovazione nel mondo quale strumento necessario a raggiungere i 17 obiettivi dell'Agenda 2030. A celebrarla in Italia la stessa organizzazione della Giornata Mondiale della Terra, Earth Day Italia, ideatrice del Think Tank, in stretta collaborazione con Entopan fondatrice del grande progettosull'Harmonic Innovation Group. Per l'ottava Giornata Mondiale dell'Innovazione sarà organizzato aildell'- Innovazione per lo Sviluppo Sostenibile', che si terrà alla Casa del Cinema dal 14 al 16con alcuni dei più importanti decisori politici, economici e finanziari del Paese, chiamati al confronto su un tema decisivo: ''Come liberare l'enorme potenziale innovativoper diventare protagonisti delle grandi transizioni in atto?''.