Come l’orario di nascita influisce sulla personalità del tuo bambino

Potrà sembrare curioso, ma secondo alcune teorie,in cui nasce unpuò dire molto sul suo temperamento, sul modo in cui affronterà la vita e persino sul suo approccio alle emozioni.Dalla mezzanotte al tramonto, ogni fascia oraria sarebbe collegata a caratteristiche specifiche,determinazione, sensibilità, creatività o leadership.Vediamo cosa potrebbe indicaredidel tuo, secondo la tradizione simbolica e alcune letture di psicologia intuitiva.? 00:00 – 02:00: Il piccolo osservatoreI bambini nati in questa fascia oraria tendono a essere introspettivi, riflessivi e legati alla sicurezza delle routine. Hanno bisogno di ambienti familiari e rassicuranti per esprimere il meglio di sé. Sono spesso molto legati ai genitori e alle figure di riferimento.