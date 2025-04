Karate Castignani del Kai Shotokan si laurea campione regionale

Castignani, portacolori dell’associazione Karate Kai Shotokan ITL Civitanova, alla fase regionale di qualificazione per i tricolori di kumite cadetti ospitati al palasport "Vannicola" di Offida. Castignani, iscritto nella specialità kumite kg.-57 cadetti maschile, si è classificato al 1° posto della categoria, conquistando il titolo di campione regionale e guadagnandosi il pass per partecipare alla finale nazionale, che si terrà al PalaPellicone Lido di Ostia il 17 e 18 maggio. Poi si è tenuta la terza tappa del Trofeo Marche dedicato alle classi U10 – U12 – U14: presenti atleti provenienti da tutta la regione. Il club presieduto da Umberto Tocchetto ha schierato per la classe U10 Sohaib Aboussaoud e per la classe U12 Greta Bonifazi, Anastasiia Michuda, Mattia Quaglietti, Diego Zaniolo, che si sono confrontati in prove di kata e gioco tecnico del palloncino, conquistando 4 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Sport.quotidiano.net - Karate. Castignani del Kai Shotokan si laurea campione regionale Leggi su Sport.quotidiano.net Ottima prova di Diego, portacolori dell’associazioneKaiITL Civitanova, alla fasedi qualificazione per i tricolori di kumite cadetti ospitati al palasport "Vannicola" di Offida., iscritto nella specialità kumite kg.-57 cadetti maschile, si è classificato al 1° posto della categoria, conquistando il titolo die guadagnandosi il pass per partecipare alla finale nazionale, che si terrà al PalaPellicone Lido di Ostia il 17 e 18 maggio. Poi si è tenuta la terza tappa del Trofeo Marche dedicato alle classi U10 – U12 – U14: presenti atleti provenienti da tutta la regione. Il club presieduto da Umberto Tocchetto ha schierato per la classe U10 Sohaib Aboussaoud e per la classe U12 Greta Bonifazi, Anastasiia Michuda, Mattia Quaglietti, Diego Zaniolo, che si sono confrontati in prove di kata e gioco tecnico del palloncino, conquistando 4 ori, 4 argenti e 2 bronzi.

Karate. Castignani del Kai Shotokan si laurea campione regionale. Karate. Civitanova wins 29 medals. L'elenco dei qualificati ai Campionati Italiani Cadetti di Karate. Civitanova, gli atleti civitanovesi di Karate-kai Shotokan brillano in Belgio. Karate-Kai Civitanova, Elena Accoramboni trionfa nella specialità Kumìte e vola alla Fase Nazionale. Jacopo, Diego e Pietro: tre karateka da medaglia. Ne parlano su altre fonti

Pioggia di medaglie per il Karate-Kai Shotokan - Un bottino di medaglie per i giovani atleti dell’associazione Karate-Kai Shotokan. Grande successo per la manifestazione organizzata dal comitato Karate Csen in collaborazione con l ... (msn.com)