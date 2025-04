Follonica Gavorrano | stagione complicata salvezza diretta ancora in bilico

Follonica Gavorrano vive una stagione complicata, con molti alti e bassi ed una salvezza diretta ancora da certificare visti i solo quattro punti di margine sulla zona playout. Il ko casalingo contro il Ghiviborgo ha creato grande voglia di rivalsa nei rossoblu come ammette il centrocampista classe 2005 Matteo Masini al sito del club maremmano. "Quest’anno, purtroppo, spesso paghiamo a caro prezzo le disattenzioni. Gli ultimi minuti sono quelli più importanti, dobbiamo migliorare in questo. Faccio i complimenti al Livorno per la vittoria del campionato, così come al Ghiviborgo che sta facendo una bellissima stagione. La classifica è molto corta, dobbiamo tornare alla vittoria il prima possibile per stare tranquilli e chiudere quest’annata in cui tutti si aspettavano di meglio, noi compresi". Sport.quotidiano.net - Follonica Gavorrano: stagione complicata, salvezza diretta ancora in bilico Leggi su Sport.quotidiano.net Dopo il secondo posto dello scorso anno alle spalle della Pianese, ilvive una, con molti alti e bassi ed unada certificare visti i solo quattro punti di margine sulla zona playout. Il ko casalingo contro il Ghiviborgo ha creato grande voglia di rivalsa nei rossoblu come ammette il centrocampista classe 2005 Matteo Masini al sito del club maremmano. "Quest’anno, purtroppo, spesso paghiamo a caro prezzo le disattenzioni. Gli ultimi minuti sono quelli più importanti, dobbiamo migliorare in questo. Faccio i complimenti al Livorno per la vittoria del campionato, così come al Ghiviborgo che sta facendo una bellissima. La classifica è molto corta, dobbiamo tornare alla vittoria il prima possibile per stare tranquilli e chiudere quest’annata in cui tutti si aspettavano di meglio, noi compresi".

Follonica Gavorrano: stagione complicata, salvezza diretta ancora in bilico. Follonica Gavorrano in casa del Grosseto, Pignat: «Gara complicata, ma possiamo giocarcela». La Flaminia torna al Madami per la sfida contro il Grosseto. Federico Chiesa e Lucia Bramani si sposano: matrimonio da sogno in Maremma. Serie D, gir. E. Derby per il Follonica Gavorrano: la presentazione della gara con il Grosseto. Follonica Gavorrano al lavoro per la rosa 2023-’24, primi rinnovi e contratti in scadenza. Ne parlano su altre fonti

Follonica Gavorrano in casa del Grosseto, Pignat: «Gara complicata, ma possiamo giocarcela» - “Prevedo una partita complicata ... Tra le fila del Follonica Gavorrano hanno invece militato nel Grosseto Matteo Morelli, in biancorosso nella stagione 2023/24 e Manuele Giustarini, in ... (msn.com)

Follonica Gavorrano - Ottimo fine settimana e tante novità per i bimbi della Scuola Calcio del Follonica Gavorrano e della società affiliata Leoni di Maremma Gli Esordienti 2012 allenati da Massimo Vannetti sono infatti ... (grossetosport.com)

Follonica Gavorrano sfida Ghiviborgo per il nono risultato utile consecutivo - Il Follonica Gavorrano cerca il nono risultato utile consecutivo contro un Ghiviborgo in forma e in corsa playoff. (msn.com)