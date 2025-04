Sport.quotidiano.net - Prato-Cittadella Vis Modena: scontro decisivo per la salvezza in Serie D

Riassaporare il sapore del successo interno (che manca ormai da quattro turni) e mettere definitivamente al sicuro ladiretta. Sono questi i due obiettivi delper il match valido per la 31° giornata del girone D diD, in programma domenica (calcio d’avvio alle 15), quando in via Firenze è atteso ilVis. Dando un’occhiata alla classifica, le due formazioni sono separate da appena un punto (40 contro 39 in favore degli emiliani). Sulla carta si annuncia unoequilibrato al Lungobisenzio, anche alla luce di quanto accaduto nella gara d’andata, quando il risultato fu di 0-0, arrivato al termine di una partita bloccata e avara di occasioni da rete. In realtà, il punto di forza della compagine allenata da Mattia Gori (che a dicembre ha sostituito in panchina l’esonerato Francesco Salmi) è l’attacco, il quinto più prolifico del raggruppamento con 40 sigilli, di cui 22 sono stati segnati dalla coppia composta da Marco Guidone e Alberto Formato.