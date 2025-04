Castelfidardo punta alla salvezza con il ritorno del portiere Munari

Castelfidardo centrò un fantastico tris vincente contro Fossombrone, Fc Roma City e Avezzano. Non potrà ripeterlo nel ritorno visto il solo punto preso domenica contro la Forsempronese in trasferta, ma dovessero arrivare due vittorie nelle prossime due partite, tra Roma City e Avezzano, o anche solo quattro punti, significherebbero salvezza quasi matematica per la squadra di Giuliodori. Che domenica avrà a disposizione anche il portiere Munari. La buona notizia di questa settimana quindi è il ritorno in gruppo di Michael Munari tornato martedì, alla ripresa degli allenamenti, ad allenarsi dopo essere uscito nel primo tempo per infortunio nella partita casalinga vinta contro L'Aquila. "Sono tornato martedì ad allenarmi. Adesso sto bene - racconta il giovane portiere dei fidardensi, classe 2005 -.

