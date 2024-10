“Siete stati eliminati”. Ballando con le stelle, l’annuncio di Milly Carlucci a fine puntata (Di domenica 20 ottobre 2024) Ballando con le stelle, la quarta puntata del programma ha regalato emozioni a non finire e la prima eliminazione dal programma. l’annuncio è arrivato in chiusura dopo un ballottaggio al cardiopalma che sui social non ha messo tutti d’accordo. Subito dopo le parole con cui Milly Carlucci intimava al concorrente di lasciare per sempre la pista di Ballando con le stelle i commenti sono fioccati. Si legge sulla pagina instagram ufficiale del programma. >> “Ah, questo è tanta roba”. Ballando con le stelle, cosa è successo nel dietro le quinte: il filmato inedito “Che buffonata questa trasmissione, c’è una giuria accreditata e il pubblico che vota. Ma poi ci sono opinionisti vari con tesoretti e salvagente, ma siate seri, è un baraccone dove il merito non viene premiato”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024)con le, la quartadel programma ha regalato emozioni a non finire e la prima eliminazione dal programma.è arrivato in chiusura dopo un ballottaggio al cardiopalma che sui social non ha messo tutti d’accordo. Subito dopo le parole con cuiintimava al concorrente di lasciare per sempre la pista dicon lei commenti sono fioccati. Si legge sulla pagina instagram ufficiale del programma. >> “Ah, questo è tanta roba”.con le, cosa è successo nel dietro le quinte: il filmato inedito “Che buffonata questa trasmissione, c’è una giuria accreditata e il pubblico che vota. Ma poi ci sono opinionisti vari con tesoretti e salvagente, ma siate seri, è un baraccone dove il merito non viene premiato”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Mi dispiace da morire - ma è così”. Ballando con le stelle - l’annuncio commosso di Milly Carlucci in tv - >> “Ha preso a testate il banco”. Mi dispiace da morire”. Parlando dello spareggio tra il giornalista Alan Friedman e l’opinionista Sonia Bruganelli ha detto: “Mi fa male il cuore. L’avvicinamento finora non è stato dei migliori. Si fa confusione, e ci sono tanti aspetti. Parole più nette non poteva usarle. (Caffeinamagazine.it)

“È fuori - non torna più”. Ballando con le stelle - l’annuncio di Milly Carlucci spiega tutto - Per il momento, quindi, i fan dovranno accontentarsi del ricordo delle tante performance che il ballerino ha regalato al pubblico durante la sua lunga permanenza nello show. Nonostante la carriera di successo che Todaro ha costruito grazie al programma, Milly Carlucci sembra credere che i percorsi professionali a volte prendano strade diverse e che sia giusto così. (Tuttivip.it)

“Lei sta peggio di tutti : costole rotte”. Ballando con le stelle - ora arriva l’annuncio di Milly Carlucci - . Il maestro ha risposto a queste critiche poco fa spiegando che la coreografia era stata modificata prima della diretta per renderla meno impegnativa. Una nuova tegola si abbatte sui concorrenti di Ballando con le Stelle. “lei sta peggio di tutti: costole rotte”. Che qualcosa non andasse era già stato notato in diretta da Selvaggia Lucarelli, sempre molto attenta ai dettagli. (Caffeinamagazine.it)