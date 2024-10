Reggiana-Frosinone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 (Di domenica 20 ottobre 2024) Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggiana-Frosinone, match del Mapei Stadium valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La compagine guidata da William Viali è reduce da due soli punti conquistati nelle ultime cinque partite e ha assolutamente bisogno di ritrovare la vittoria, per evitare di sprofondare in classifica. Reggiana-Frosinone, come seguire il match La formazione giallazzurra di Vincenzo Vivarini, invece, ha ottenuto un solo successo finora e occupa la penultima posizione in classifica, quindi necessita di un’immediata inversione di rotta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match del Mapei Stadium valevole per la nona giornata del campionato italiano di. La compagine guida William Viali è reduce da due soli punti conquistati nelle ultime cinque partite e ha assolutamente bisogno di ritrovare la vittoria, per evitare di sprofondare in classifica., come seguire il match La formazione giallazzurra di Vincenzo Vivarini, invece, ha ottenuto un solo successo finora e occupa la penultima posizione in classifica, quindi necessita di un’immediata inversione di rotta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.

Reggiana-Frosinone - le probabili formazioni - Solo il campo dirà se i giallazzurri. Torna il campionato cadetto. Il Frosinone di Vivarini sarà impegnato domenica alle ore 15 a Reggio Emilia, contro la Reggiana. . . In queste due settimane la squadra ha lavorato sodo per cercare di ritrovare le giuste forze e motivazioni per risalire la china. (Frosinonetoday.it)

Reggiana-Frosinone : le probabili formazioni - LE PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA(3-5-2): Bardi, Lucchesi, Rozzio, Meroni, Fontanorosa, Ignachitti, Reinhart, Portanova, Marras, Girmi, Okwonko. Decisamente più critico l’andamento dei ciociari, soprattutto in considerazione del loro obiettivo di promozione. Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. (Sport.periodicodaily.com)

Reggiana-Frosinone in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Per consultare comodamente tutti i paragrafi di questo lungo articolo-diretta potete utilizzare l’indice che segue. Telecronista: Mancini. 55 – 3. In particolare è necessario disporre di un abbonamento DAZN Standard o superiore. 87. Possibile che la partita venga trasmessa sul canale Rai Radio1 Sport: entrambe le emittenti possono essere riprodotte cliccando sul pulsante ?? presente nel player in ... (Ascoltitv.it)