Iltempo.it - Re Carlo snobba l'Australia, via dopo 10 minuti: il "dono" che gela tutti

(Di domenica 20 ottobre 2024) È rimasto soltanto diecial pranzo in suo onore a Sydney red'Inghilterra. Il tempo di salutare dignitari e parlamentari e di scherzare proprio sul trascorrere del tempo. Visto che ha portato inuna clessidra. "Con le sabbie del tempo che incoraggiano la brevità - ha affermatoIII - non mi resta che dire che è una grande gioia venire inper la prima volta come sovrano e rinnovare l'amore per questo Paese. Grazie per avermi fatto sentire così benvenuto". Non ha assaggiato neppure la prima portata del banchetto organizzato con cura da mesi. Eppure il menù era degno di un re: asparagi alla griglia e polvere di olive; polpo marinato e cialda al nero di seppia; barramundi e confit d'anatra. E anche la visita alla Parliament House del Nuovo Galles del Sud, di cui Sydney è capitale, è stata breve: ventiin tutto.