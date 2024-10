Quando ricomincia il ciclismo? Prime gare a gennaio: tutte le date dei Grandi Giri e delle Classiche Monumento 2025 (Di domenica 20 ottobre 2024) Si è chiuso quest’oggi il calendario dell’UCI World Tour 2024: il circuito maggiore del ciclismo su strada tornerà nel 2025, già nel mese di gennaio, per concludersi, dopo 36 competizioni, tra gare a tappe e corse di un giorno, nuovamente ad ottobre. Diversi gli appuntamenti in Italia: si inizia l’8 marzo con la Strade Bianche, poi dal 10 al 16 marzo spazio alla Tirreno-Adriatico, infine il 22 marzo si disputerà la Milano-Sanremo. Dal 9 maggio al 1° giugno primo Grande Giro del 2025 con il Giro d’Italia, infine chiusura sul suolo italiano l’11 ottobre con Il Lombardia. Per quanto concerne gli altri due Grandi Giri stagionali, dal 5 al 25 luglio si correrà il Tour de France, mentre dal 23 agosto al 12 settembre andrà in scena la Vuelta a España. Oasport.it - Quando ricomincia il ciclismo? Prime gare a gennaio: tutte le date dei Grandi Giri e delle Classiche Monumento 2025 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Si è chiuso quest’oggi il calendario dell’UCI World Tour 2024: il circuito maggiore delsu strada tornerà nel, già nel mese di, per concludersi, dopo 36 competizioni, traa tappe e corse di un giorno, nuovamente ad ottobre. Diversi gli appuntamenti in Italia: si inizia l’8 marzo con la Strade Bianche, poi dal 10 al 16 marzo spazio alla Tirreno-Adriatico, infine il 22 marzo si disputerà la Milano-Sanremo. Dal 9 maggio al 1° giugno primo Grande Giro delcon il Giro d’Italia, infine chiusura sul suolo italiano l’11 ottobre con Il Lombardia. Per quanto concerne gli altri duestagionali, dal 5 al 25 luglio si correrà il Tour de France, mentre dal 23 agosto al 12 settembre andrà in scena la Vuelta a España.

