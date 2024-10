Manna a DAZN: “Lobotka o Gilmour non fa differenza! Lukaku? Vuole essere al 100% per il Napoli” (Di domenica 20 ottobre 2024) Prima dell’inizio del match tra Empoli e Napoli, Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima dell’inizio della partita tra Empoli e Napoli. Gli azzurri hanno bisogno di dare continuità al proprio gran periodo di forma dopo il tonfo di Verona per allungare sulla Juventus. Manna ha toccato diversi temi, dalle scelte di Conte fino all’inizio di Lukaku con la maglia azzurra. Manna sicuro: “Ragioniamo partita dopo partita, apprezziamo Lukaku” Sulla scelta di Romelu Lukaku di voler rinunciare alla convocazione del Belgio, ha affermato: “Lukaku? A livello umano e professionale è un campione. Sapevamo che aveva la volontà di stare al 100% per il Napoli ed apprezziamo la scelta di rinunciare alla sosta”. Spazionapoli.it - Manna a DAZN: “Lobotka o Gilmour non fa differenza! Lukaku? Vuole essere al 100% per il Napoli” Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Prima dell’inizio del match tra Empoli e, Giovanniha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di. Giovanni, direttore sportivo delha rilasciato alcune dichiarazioni aprima dell’inizio della partita tra Empoli e. Gli azzurri hanno bisogno di dare continuità al proprio gran periodo di forma dopo il tonfo di Verona per allungare sulla Juventus.ha toccato diversi temi, dalle scelte di Conte fino all’inizio dicon la maglia azzurra.sicuro: “Ragioniamo partita dopo partita, apprezziamo” Sulla scelta di Romeludi voler rinunciare alla convocazione del Belgio, ha affermato: “? A livello umano e professionale è un campione. Sapevamo che aveva la volontà di stare alper iled apprezziamo la scelta di rinunciare alla sosta”.

