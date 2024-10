Maltempo, allerta arancione e gialla da Nord a Sud: Le regioni a rischio. Aiuti straordinari per l'Emilia-Romagna (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Maltempo continua a imperversare sull'Italia, con il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso avvisi di condizioni meteorologiche avverse per oggi, domenica 20 ottobre. Con allerta Leggo.it - Maltempo, allerta arancione e gialla da Nord a Sud: Le regioni a rischio. Aiuti straordinari per l'Emilia-Romagna Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilcontinua a imperversare sull'Italia, con il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso avvisi di condizioni meteorologiche avverse per oggi, domenica 20 ottobre. Con

Maltempo : la Puglia fra le regioni in allerta per temporali e vento Protezione civile - previsioni meteo - . Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. . ” Persiste fino alle 20 per l’intera regione l’allerta per vento fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte. La Puglia è fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). (Noinotizie.it)

Maltempo - nuova allerta arancione in 5 Regioni - Ancora piogge e temporali su gran parte del Paese, allerta gialla in 13 regioni Nuova allerta meteo oggi, domenica 20 ottobre, su gran parte dell'Italia, dopo che ieri il maltempo ha flagellato l'Emilia Romagna e la Sicilia. La Protezione Civile per la giornata odierna ha emanato un avviso di allerta arancione per la Calabria meridionale […]. (Sbircialanotizia.it)

Maltempo - aeroporto di Palermo chiuso per allagamenti. Allerta rossa in Emilia-Romagna : al via evacuazioni - Piogge, temporali e nubifragi non risparmiano quasi nessuna regione: le maggiori criticitĂ in Piemonte con l'allerta per il Po, osservata speciale anche l'Emilia-Romagna dove si temono evacuazioni preventive. Allagamenti anche in Sicilia. (Ilgiornale.it)