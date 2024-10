Lombardia: 323mila euro per i comuni a rischio sismico (Di domenica 20 ottobre 2024) La Regione Lombardia consegnerà dei fondi per tutti i comuni a rischio sismico. Il comune può richiedere il fondo attraverso un bando. “Con questi fondi – ha dichiarato Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi – vogliamo sostenere i comuni nella prevenzione del rischio sismico e nelle attività svolte da questi ultimi per garantire la sicurezza dei loro territori. In Lombardia sono più di 200 le amministrazioni locali che hanno accesso a questo bando: a loro va il nostro supporto e la nostra attenzione costante”. Al bando possono partecipare i comuni, singoli o associati, classificati nelle zone sismiche 2 e 3, come da allegato 7 dell’Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile numero 978 del 24 marzo 2023 ed elencati nell’allegato A della delibera della Giunta regionale numero 2329 del 13 maggio 2024. Bergamonews.it - Lombardia: 323mila euro per i comuni a rischio sismico Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La Regioneconsegnerà dei fondi per tutti i. Il comune può richiedere il fondo attraverso un bando. “Con questi fondi – ha dichiarato Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi – vogliamo sostenere inella prevenzione dele nelle attività svolte da questi ultimi per garantire la sicurezza dei loro territori. Insono più di 200 le amministrazioni locali che hanno accesso a questo bando: a loro va il nostro supporto e la nostra attenzione costante”. Al bando possono partecipare i, singoli o associati, classificati nelle zone sismiche 2 e 3, come da allegato 7 dell’Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile numero 978 del 24 marzo 2023 ed elencati nell’allegato A della delibera della Giunta regionale numero 2329 del 13 maggio 2024.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le Bcc della Lombardia : sostenitori dell’economia locale e della comunità nel primo semestre 2023 - Questo dato risulta superiore alla media del settore bancario, che ha fatto registrare un +5,2% nello stesso periodo. Il rapporto tra sofferenze e impieghi si attesta quindi all’1,3%, leggermente migliore rispetto all’1,4% dell’industria bancaria complessiva. Per quanto riguarda specificamente le famiglie consumatrici, i finanziamenti superano i 9 miliardi di euro, evidenziando un incremento del ... (Gaeta.it)

Il killer silenzioso della Lombardia : in 100 comuni c’è un eccesso di morti per tumore da amianto - “Le morti e le malattie per amianto destano un grande senso di ingiustizia sociale che richiama tutti alla necessità di intervenire – ha dichiarato Marco Martuzzi, direttore del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Iss –. La Lombardia è la regione con più morti in valore assoluto (4. In Lombardia, per il mesotelioma pleurico maligno, le aree note per la presenza di esposizione ad amianto sono ... (Ilgiorno.it)

Allerta temporali a Milano e in Lombardia : scuole chiuse in diversi comuni - Sospesa l'attività didattica nelle scuole superiori di Bergamo per allerta rossa meteo giovedì 10 ottobre. Lo si legge in un comunicato del Comune. La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha disposto la chiusura sulla base della nota del prefetto, a seguito della riunione del Comitato di... (Milanotoday.it)