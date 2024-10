LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: inizia gara-2 (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9/20 Adesso Bulega perde un decimino nei confronti di Razgatlioglu, ma l’azzurro è sempre lì. Intanto Bautista sale in nona posizione. 8/20 Sul millesimo i tempi registrati da Bulega e Razgatlioglu: al momento l’azzurro non sembra avere quel passo dominante fatto registrare questa mattina. 7/20 Occhio perché Iannone si sta riportando su Van der Mark: l’abruzzese non è lontano dalla zona podio. 7/20 Sempre di circa mezzo secondo il divario tra Razgatlioglu e Bulega. 6/20 Lungo di Bautista, lo spagnolo viene passato anche da Gerloff e Rea. 6/20 Razgatlioglu firma il giro veloce in 1:39.246, Bulega rimane staccato di mezzo secondo circa. 5/20 Locatelli viene passato anche da Petrucci e scende in settima piazza. 5/20 Sale a quatto decimi il ritardo di Bulega nei confronti di Razgatlioglu. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: inizia gara-2 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9/20 Adesso Bulega perde un decimino nei confronti di Razgatlioglu, ma l’azzurro è sempre lì. Intanto Bautista sale in nona posizione. 8/20 Sul millesimo i tempi registrati da Bulega e Razgatlioglu: al momento l’azzurro non sembra avere quel passo dominante fatto registrare questa mattina. 7/20 Occhio perché Iannone si sta riportando su Van der Mark: l’abruzzese non è lontano dalla zona podio. 7/20 Sempre di circa mezzo secondo il divario tra Razgatlioglu e Bulega. 6/20 Lungo di Bautista, lo spagnolo viene passato anche da Gerloff e Rea. 6/20 Razgatlioglu firma il giro veloce in 1:39.246, Bulega rimane staccato di mezzo secondo circa. 5/20 Locatelli viene passato anche da Petrucci e scende in settima piazza. 5/20 Sale a quatto decimi il ritardo di Bulega nei confronti di Razgatlioglu.

