La rinascita di Valentina una mamma sopravvissuta a un femminicidio

AGI - Si può rinascere dinanzi al momento più buio della propria vita. E Vanessa Villani, giovane donna scampata al femminicidio da parte dell'ex compagno che nel 2013 la massacro di botte a colpi di chitarra, ne è la prova. Nei giorni scorsi, dopo un lungo percorso di riabilitazione sia fisica che psicologica e tanta caparbietà, la donna oggi quarantunenne, è entrata a far parte del corpo della polizia provinciale di Frosinone. Una storia drammatica quella di Vanessa che dopo mesi di coma, al suo risveglio, riuscì a raccontare agli inquirenti della squadra mobile di Frosinone chi realmente l'aveva quasi uccisa. Non un tentativo di rapina finito male da parte di sconosciuti ma l'aggressione, brutale e spietata, mentre dormiva da parte del compagno, padre di suo figlio.

