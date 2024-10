Inter, si fa male anche Acerbi: problema muscolare (Di domenica 20 ottobre 2024) Emergenza infortuni per Simone Inzaghi e per l`Inter. Dopo Hakan Calhanoglu, sostituito al minuto 12 della partita che i nerazzurri stanno affrontando Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Emergenza infortuni per Simone Inzaghi e per l`. Dopo Hakan Calhanoglu, sostituito al minuto 12 della partita che i nerazzurri stanno affrontando

LIVE Roma-Inter 0-0 : Calhanoglu si fa male - entra Frattesi - Allenatore: Simone Inzaghi. Para Svilar, corner! 4? Sponda di Dimarco per Lautaro Martinez che si gira e tira: rimessa dal fondo! 1? Angelino trova Pellegrini tra le linee ed il centrocampista calcia verso la porta. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. LIVE ROMA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini, 5 N’Dicka, 3 Angeliño; 19 Celik, 17 Koné, 4 Cristante, 59 ... (Inter-news.it)

Serie A Femminile | Inter e Juventus non si fanno male : il match finisce 0 a 0 (Highlights) - Nella settima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024/25, inter e Juventus non vanno oltre lo 0 a 0, dopo una gara molto intensa ed equilibrata. . . . Le nerazzurre attaccano molto ma non riescono ad andare in rete, nonostante la grandissima occasione di Merlo, che con tiro-cross colpisce. (Milanotoday.it)

Empoli-Napoli 0-1 in cinque meme : battuto il Real Madrempoli al Santiago Castellani - maledizione interrotta - Ci sono vittorie che valgono tre punti. Poi ce ne sono altre, che valgono doppio e forse anche triplo: come quella che il Napoli ha appena maturato al Castellani di Empoli in una partita giocata a... (Ilmattino.it)