Bastoni : «Inter in ritardo ma ora carica. Gol? Spero di ripetermi!» - CARICA – Pochi minuti separano dal fischio d’inizio di Roma-Inter. Queste le dichiarazioni rilasciate da Alessandro Bastoni ai giornalisti di Dazn: «È molto importante fare bene oggi anche perché quest’anno siamo un po’ in ritardo in campionato. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... (Inter-news.it)

Bertola-Inter - il piano! Occhio agli esempi Bastoni e… Kouda – TS - In casa nerazzurra, sono convinti, scrive Tuttosport, delle potenzialità del ragazzo, che a fine anno potrebbe anche lasciare a zero la sua squadra (lo Spezia), visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Praticamente è la stessa cosa fatta con Bastoni, acquistato e poi lasciato a Parma per un anno. (Inter-news.it)

Inter - Alessandro Bastoni non si tocca. L’agente : “È felicissimo di essere a Milano” - La corte degli inglesi In passato Bastoni ha rifiutato la corte del Tottenham ai tempi in cui l'allenatore era Antonio Conte, il tecnico che lo ha lanciato da titolare all'Inter e che aveva provato a portarlo in Premier League. Il centrale ha però preferito restare a Milano, dove si sente ormai uno dei giocatori più importanti nello scacchiere di Simone Inzaghi. (Ilgiorno.it)