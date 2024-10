Il Signore degli Anelli: in arrivo un altro film oltre "Caccia a Gollum" (Di domenica 20 ottobre 2024) Ormai è imminente l'arrivo di un nuovo film dedicato ad Il Signore degli Anelli, dal titolo "Caccia a Gollum", oltre a questo sembra sia in produzione un'altra pellicola dedicata alla saga A marzo abbiamo saputo che il nuovo film de Il Signore degli Anelli, intitolato Caccia a Gollum, arriverà nelle sale nel 2026, con Andy Serkis alla regia che riprenderà il ruolo di Smeagol dopo aver dato vita all'iconico personaggio nella trilogia di Peter Jackson. Jackson e i suoi partner di scrittura Fran Walsh e Philippa Boyens torneranno anche come produttori e saranno coinvolti in ogni fase del processo, secondo quanto dichiarato dal CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav. Recentemente, alcuni commenti di Sir Ian McKellen sembravano suggerire che il film sarebbe stato diviso in due parti, cosa che Boyens Movieplayer.it - Il Signore degli Anelli: in arrivo un altro film oltre "Caccia a Gollum" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ormai è imminente l'di un nuovodedicato ad Il, dal titolo "",a questo sembra sia in produzione un'altra pellicola dedicata alla saga A marzo abbiamo saputo che il nuovode Il, intitolato, arriverà nelle sale nel 2026, con Andy Serkis alla regia che riprenderà il ruolo di Smeagol dopo aver dato vita all'iconico personaggio nella trilogia di Peter Jackson. Jackson e i suoi partner di scrittura Fran Walsh e Philippa Boyens torneranno anche come produttori e saranno coinvolti in ogni fase del processo, secondo quanto dichiarato dal CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav. Recentemente, alcuni commenti di Sir Ian McKellen sembravano suggerire che ilsarebbe stato diviso in due parti, cosa che Boyens

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Signore degli Anelli : The Hunt of Gollum sarà un film unico - non due - ma il malinteso è nato perché c’è in sviluppo un altro film… - Il Signore degli Anelli: The Hunt of Gollum sarà un film unico, non due, ma il malinteso è nato perché c’è in sviluppo un altro film… A marzo, abbiamo saputo che un nuovo film di Il Signore degli Anelli intitolato The Hunt for Gollum uscirà nei cinema nel 2026, con Andy Serkis a bordo per dirigere e riprendere il ruolo del protagonista, Sméagol, dopo aver dato vita per la prima volta all’iconico ... (Cinefilos.it)

Il Signore degli Anelli : altri film in arrivo dalla celebre saga - The Hunt fo Gollum NON sarà diviso in due parti, mentre i film live action in via di sviluppo sono DUE. Tolkien. . Per gli appassionati dei romanzi di J. R. Siete ancora vogliosi dell’antica storia degli anelli e del potere? Beh, tenetevi forti perchè sono in arrivo ancora tanti progetti interessanti per il prossimo futuro. (Universalmovies.it)

Il Signore degli Anelli : il nuovo film sarà davvero diviso in due parti? La sceneggiatrice fa chiarezza - Successivamente, è arrivata la notizia che uno di questi progetti in arrivo si sarebbe intitolato Caccia a Gollum, ambientato poco prima degli eventi principali de La Compagnia dell'Anello, e che sarebbe stato diretto da nientemeno che Gollum stesso: Andy Serkis. Da lì si sono diffuse voci e report di ogni tipo, tra cui l'idea che la pellicola sarebbe stata divisa …. (Movieplayer.it)