I biglietti digitali per i treni regionali si ptranno fare anche nelle biglietterie fisiche (Di domenica 20 ottobre 2024) Sempre più persone scelgono di viaggiare a bordo dei treni regionali utilizzando un biglietto di viaggio digitale. Proprio per semplificare ulteriormente l’esperienza di viaggio e rispondere alle esigenze dei clienti, il Regionale ha deciso di estendere i canali di vendita digitali anche alle Modenatoday.it - I biglietti digitali per i treni regionali si ptranno fare anche nelle biglietterie fisiche Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Sempre più persone scelgono di viaggiare a bordo deiutilizzando un biglietto di viaggio digitale. Proprio per semplificare ulteriormente l’esperienza di viaggio e rispondere alle esigenze dei clienti, il Regionale ha deciso di estendere i canali di venditaalle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Treni regionali - il biglietto digitale si potrà acquistare anche in biglietteria - Sempre più persone scelgono di viaggiare a bordo dei treni regionali utilizzando un biglietto di viaggio digitale. E proprio per i regionali si estendono i canali di vendita digitali anche alle biglietterie. In pratica a partire da domani, sabato 19 ottobre, i passeggeri che si recano in... (Genovatoday.it)

Guasto alla stazione di Milano Certosa - treni Alta Velocità e regionali in ritardo fino a 200 minuti - I treni che transitano per il nodo di Milano e per l'ovest della Lombardia stanno subendo ritardi che in alcuni casi raggiungono i 200 minuti. La causa è un guasto che si è verificato nella mattinata del 14 ottobre alla stazione Certosa.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sciopero dei treni : cancellate diverse Frecce - regionali quasi azzerati. Caos a Termini - L'odierno sciopero dei treni ha avuto un impatto sul traffico con ritardi e cancellazioni sin da questa mattina: qual è la situazione a Termini e Milano Centrale e la nota dei sindacati. (Ilgiornale.it)