Guareschi e la doppia confessione di Peppone e don Camillo, il racconto che spiega come trovare un vero amico (Di domenica 20 ottobre 2024) Il dono di questo confessionale letterario mi aveva fatto capire, come ha scritto Fabrizio Caramagna, che "nella vita è importante avere un amico che sia, a un tempo, specchio e ombra Ilgiornale.it - Guareschi e la doppia confessione di Peppone e don Camillo, il racconto che spiega come trovare un vero amico Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il dono di questo confessionale letterario mi aveva fatto capire,ha scritto Fabrizio Caramagna, che "nella vita è importante avere unche sia, a un tempo, specchio e ombra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ho perso mio padre - mia madre - mio fratello e il mio migliore amico suicida in 4 anni. Così ho iniziato a drogarmi ma oggi - dopo il come - sono rinato” : parla Giorgio Montanini - La madre superiora (in ospedale, ndr) mi disse che ero vivo per miracolo. Un racconto forte, consapevole: “Mi muore mezza famiglia e ho attenuato le sofferenze con le droghe. Così un sacco di ragazzi per emulazione casca nella trappola”. Ma per superare questo problema ho avuto bisogno di sostanze stupefacenti”. (Ilfattoquotidiano.it)

Addio a Roffia - monsignor Paiocchi : “Caro Luigi - ti perdiamo come amico carissimo” - Ha presieduto la funzione il parroco don Stefano Ravasio, hanno concelebrato monsignor Davide Pelucchi, monsignor Andrea Paiocchi, monsignor Fabio Zucchelli, don Goffredo Zanchi, don Michele Cortinovis e don Luigi Castellazzi. Lo attraeva in particolare la liturgia bizantina gustata in particolare presso l’abbazia di S. (Bergamonews.it)

Come una Boccia qualsiasi - l'amico di Hamas è in foto con mezza sinistra - Come una Maria Rosaria Boccia qualsiasi, Mohammed Hannoun è in foto con mezza sinistra. Pd, M5S e Si lo coccolavano, ma gli Usa lo mettono nella black list “come finanziatore del regime militare terroristico di Hamas”. “È normale che i partiti di sinistra vadano in giro a mangiare e a bere con i finanziatori dei regimi terroristici? Cancellassero queste foto”: il commento di Tommaso Cerno. (Iltempo.it)